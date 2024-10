Artista organiza Festa dos Monstros na Praça Alberto Markowicz

Um evento que tem por objetivo promover a confraternização e proporcionar novas amizades acontecerá no sábado (26/10), a partir das 18h, na Praça Alberto Markowicz, no bairro Thomaz Coelho. Organizada pelo artista e agente cultural Douglas Roberto, a Festa dos Monstros reunirá os bonecos gigantes confeccionados por ele, cada um com cerca de dois metros e meio, trazendo a esquisitice original, que é uma das marcas do seu trabalho. A participação é aberta a toda comunidade, que poderá se fantasiar, tornando o momento ainda mais divertido.

“A Festa dos Monstros é uma instalação artística, cujo elemento central são grandes bonecos de papelão que serão posicionados em postes da Praça Alberto Markowicz. Nas artes visuais chamamos de instalação os trabalhos artísticos em que o espaço físico é fundamental. Este trabalho se constitui como instalação, pois é essencial que seja feito nessa praça específica, nesta data em específico e no período da noite”, explica Douglas.

O artista lembra ainda que a praça é considerada um grande espaço de convívio do Bairro Thomaz Coelho, onde ele foi criado. A escolha diz respeito a debates sobre vida em comunidade e precariedade artístico-cultural. “Escolhemos esta data pois é próxima ao Halloween, data de grande relevância para elementos importantes ao nosso trabalho, como infância, lúdico, terror, fantasia, monstro. E escolhemos o período da noite porque o horário está associado a uma série de sensações que busco no observador: curiosidade, confraternização, mistério”, declata.

Douglas Roberto é reconhecido pela criação da revista e coletivo Arauzine, ativos desde 2022. Ao longo dos anos, realizou diversos eventos e publicações que promovem arte, literatura e poesia, além de publicar trabalhos relacionados a RPGs de mesa e LARPs, alcançando apoiadores mensais em todo o Brasil. Em eventos como o Festival Gralhada, Douglas se destacou com performances, além de seus trabalhos em desenho e pintura. Siga o artista no Instagram @douglasroberto.silva.

Edição n.º 1438.