As inscrições para o Festival Gralhada estão abertas! Nesta 7ª edição, a Associação Juventude Araucariense (AJA) divulgou algumas novidades para o público. Além de novos palcos, o evento acontecerá em dois pontos da cidade e em dias diferentes.

No dia 30 de novembro, os shows acontecerão na quadra de esportes localizada na Rua Por do Sol, bairro Capela Velha. No dia 14 de dezembro, será na comunidade Beira-Rio, localizada na Rua dos Gerânios, no bairro Campina da Barra.

Há duas formas de participar do festival, a primeira é sendo convidado pela organização para trazer seu talento e enriquecer o evento. A segunda maneira é por meio das inscrições, que são válidas pela ordem de inscrição e pelo nicho artístico.

“Nosso objetivo é promover um espaço inclusivo e variado, onde diferentes formas de arte possam brilhar. Por isso, consideramos a ordem de inscrição, onde o artista deve se inscrever o quanto antes para aumentar suas chances de participação, e o nicho artístico, já que buscamos diversificar os tipos de apresentações para oferecer ao público uma experiência rica e única”, explica o Diretório Cultural da AJA.

Os artistas interessados em participar da 7ª edição do Festival Gralhada deve preencher formulário de inscrição, que está disponível pelo link: https://forms.gle/YSC43jymLF3LqYKp7.

Edição n.º 1491. Victória Malinowski.