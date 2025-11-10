Motoristas que utilizam a rua Manoel Ribas, principalmente no trecho entre o Giona Materiais de Construção e a Escola Municipal Nadir Nepomuceno, no bairro Costeira, estão reclamando que as árvores existentes no canteiro central atrapalham na visualização dos ciclistas e pedestres. Eles alegam que por conta disso, o risco de acidentes naquela região é iminente.

“Entendo que a vegetação foi plantada com o intuito de deixar o canteiro mais bonito, porém com o tamanho que essas plantas estão atingindo, fica difícil enxergar quando vem um pedestre para atravessar a rua”, comentou um motorista.

Falando em atravessar a rua, outra reclamação feita por usuários do transporte coletivo está relacionada à falta de uma travessia elevada em frente ao ponto de ônibus naquele mesmo trecho. “A Manoel Ribas é uma rua bastante movimentada, e por isso, em alguns horários, fica complicado atravessar a rua pra chegar ao ponto. Já perdi ônibus por conta disso”, reclamou uma moradora.

Sobre as críticas feitas pelos motoristas com relação as árvores no canteiro central, a Secretaria de Meio Ambiente (SMMA) disse que uma equipe irá verificar a situação no local e, se for o caso, a poda será realizada.

A Prefeitura ressaltou a importância da participação dos moradores no sentido de que registrem as solicitações por meio dos canais de atendimento. “Esse registro é importante para termos dados sobre as demandas locais, que permitem o planejamento e a programação de serviços nas mais diversas regiões.

O morador pode entrar em contato pelo telefone (41)3614-7481 para solicitações e esclarecimentos”.

Quanto ao pedido de travessia elevada e sinalização no trecho onde fica o ponto de ônibus, a Prefeitura orienta os moradores a entrarem em contato com o Departamento de Trânsito para informar o local, para que a viabilidade da solicitação seja avaliada

