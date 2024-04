Assaltante é morto em confronto com a Polícia Militar de Araucária no bairro Campina da Barra

Mais uma ocorrência policial culminou na morte de um bandido na noite desta quarta-feira, 17 de abril. Eram por volta das 22h20 quando a Polícia Militar de Araucária patrulhava pela região da Rua Presidente Costa e Silva, no bairro Campina da Barra, quase na divisa com o bairro Caximba, em Curitiba, quando foi abordada por um cidadão, que tinha sido vítima de uma tentativa de assalto à mão armada. A PM, inclusive, já tinha informações de que o suspeito estaria cometendo outros assaltos a pedestres na região do bairro Caximba.

Com as características repassadas pela vítima, os policiais da 2ª Cia iniciaram buscas pela região e localizaram o suspeito, na tentativa de abordagem, ele não acatou a ordem, e no momento em que os policiais desembarcavam da viatura para uma aproximação, o suspeito tentou sacar uma arma. Em defesa, a equipe revidou e ele foi alvejando.

Segundo a PM, o indivíduo não morreu na hora, por isso o Siate foi acionado para prestar os primeiros atendimentos médicos. No entanto, nada mais havia a ser feito, restando aos socorristas apenas confirmar o óbito. Ainda conforme a polícia, o suspeito aparentava ter cerca de 30 anos, mas sua identificação ainda é desconhecida.

Este foi o terceiro bandido morto em confronto nos últimos dias, em Araucária. No domingo (15), a Guarda Municipal já havia entrado em confronto com dois bandidos, em situações distintas, ambos tinham várias passagens pela polícia.