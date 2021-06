Assaltante envolvido em perseguição no Centro é preso pela PM

Foto: divulgação

O homem envolvido em uma perseguição policial que movimentou a região central de Araucária no início da tarde desta sexta-feira, 18 de junho, foi preso pela Polícia Militar.

Ele havia roubado o veículo, um Toyota Corolla, de um idoso no bairro Pinheirinho, em Curitiba, no início da manhã de hoje e vinha sentido Araucária quando, na Rodovia do Xisto, acabou cruzando com dois policiais militares. Como o automóvel realizava manobras perigosas pela Rodovia do Xisto, a equipe decidiu verificar a placa do carro, constatando a existência de uma alerta de roubo.

Com essa informação, os PMs iniciaram o acompanhamento tático do automóvel e solicitaram que ele estacionasse. O motorista não atendeu aos comandos, acelerou o Corolla e veio em direção ao Centro de Araucária. Os policiais o fecharam no cruzamento da Archelau de Almeida Torres com a Alfredo Parodi. Teimoso, ele entrou na contramão desta na tentativa de nova fuga, mas não foi longe. Encurralado, abandonou o carro, ainda ligado, na esquina da rua Alfredo Parodi com Heitor Alves Guimarães, e saiu correndo em sentido à Avenida Victor do Amaral, onde foi alcançado pelo PM.

Na fuga, o autor do assalto ainda dispensou o simulacro de arma de fogo que utilizou para cometer o roubo, jogando-a dentro de um estabelecimento comercial. A arma de brinquedo quase acertou a cabeça de uma criança de 10 anos de idade.

Já contido, o rapaz ainda tentou ludibriar o policial, passando um nome falso. A mentira, porém, não foi muito longe, já que ao consultar os dados do Instituto de Identificação do Estado do Paraná notou-se que a foto dos registros não coincidia com a do preso. Vendo que a casa havia mesmo caído, ele acabou dando seu nome verdadeiro. A PM descobriu então que já havia contra ele um outro mandado de prisão em vigência.

Ele foi preso em flagrante pelo roubo ao veículo e também pelo mandado já aberto, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Araucária para as providências cabíveis.

Outro suspeito

Inicialmente noticiou-se que seriam duas pessoas envolvidas nesse roubo. Porém, segundo a PM, esse segundo suspeito não foi avistado pela equipe que atendeu a ocorrência.