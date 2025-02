Assembleia realizada na última semana elege nova diretoria da ONG EVA

Na última quinta-feira, 6 de fevereiro, a ONG EVA realizou uma assembleia ordinária para eleger sua nova gestão. Durante o encontro, também foram abordados assuntos de interesse e discutido o novo estatuto social da organização.

Adriane Ribeiro, que era presidente até então, assumiu o cargo de embaixadora do projeto. Em 2017, ela fundou a ONG para prestar apoio a pacientes com câncer, especialmente à sua mãe, dona Maria José, que sofria com a doença. Dois anos depois, Adriane foi diagnosticada com câncer de útero e tornou-se uma EVA, ou seja, uma paciente oncológica.

“Como embaixadora, continuo fazendo parte da diretoria e do conselho da instituição como membro benemérito, sendo diretamente responsável pelo crescimento da ONG em outros municípios até 2026. Atualmente, representamos dez municípios, e minha missão é ampliar esse número, chegando a vinte cidades até dezembro do próximo ano”, declarou.

A nova presidente da ONG EVA, Maria Padilha, fez um agradecimento especial a Adriane pelo incentivo ao seu desenvolvimento para enfrentar os desafios com coragem e sabedoria. “Agradeço a todos que depositaram sua confiança no meu trabalho. Também sou grata a Deus e à minha família por todo o apoio e compreensão diante do tempo dedicado ao voluntariado, pois muitas vezes, deixamos nossos interesses pessoais de lado pelo bem da sociedade”, disse emocionada.

Durante a reunião, outros cargos também foram definidos: Dr. Nelson Knob assumirá a diretoria administrativa; Sandra Natália será vice-diretora administrativa; Niedja Maria Lima ocupará o cargo de diretora financeira; Marisa Freire será vice-diretora financeira; e Euclides Miola Junior, Lidineia Felix e Jéssica Marques integrarão o conselho fiscal.

Próximos passos

A ONG EVA tem o costume de realizar diversos eventos ao longo do ano, e com a nova gestão, isso não será diferente. A embaixadora Adri Ribeiro emocionou-se ao anunciar, em primeira mão, o 1º Miss EVA Estadual e o 1º Miss EVA Kids, que acontecerão ainda em 2025.

Maria também divulgou que a ONG participará da caminhada promovida pelo Conselho dos Direitos daMulher (Comdim), no dia 8 de março, em apoio aos direitos das mulheres e à prevenção da saúde. “No dia 28 do mesmo mês, estaremos na abertura da XVI Conferência Municipal de Saúde de Araucária, bem como nos dois dias seguintes de trabalhos, contribuindo para a criação de políticas públicas voltadas para todos os municípios, especialmente para a saúde dos pacientes oncológicos. Além disso, no último sábado de abril, realizaremos o Café Rosa, com o tema ‘A autoestima da mulher oncológica’”, finalizou.

Para acompanhar todos os eventos e projetos da ONG EVA, basta seguir o Instagram @evas.vida.

Edição n.º 1452. Victória Malinowski.