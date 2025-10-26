A Associação Médica de Araucária promoveu, no dia 17 de outubro, o tradicional almoço em comemoração ao Dia do Médico, celebrado em 18 de outubro. O encontro, que já se tornou uma tradição anual, reuniu dezenas de profissionais da saúde, além de autoridades municipais e representantes de importantes instituições médicas do Paraná.

O presidente da Associação Médica de Araucária (AMA), Dr. Arare Gonçalves, destacou a importância da confraternização. “Fazemos esse evento para que haja uma confraternização e para lembrar aos colegas médicos que eles são profissionais de valor, que merecem o reconhecimento pelo trabalho que prestam à comunidade”, afirmou.

Entre as autoridades presentes estavam o presidente da Associação Médica do Paraná (AMP), Dr. José Macedo, o presidente da Unimed Curitiba, Dr. Rached Hajar Traya, e o prefeito de Araucária, Dr. Gustavo Botogoski, além de representantes do Conselho Municipal de Saúde. Para o Dr. Arare, a presença dessas lideranças reforça o propósito do evento. “É importante que o médico que está aqui na linha de frente, que trabalha no posto de saúde, na UPA, no pronto atendimento, ouça das autoridades médicas uma mensagem sobre a importância da profissão e os desafios do dia a dia. Fazemos questão de trazer essas autoridades para reforçar essa valorização”, disse.

Como em todas as edições, um profissional foi homenageado pela trajetória e contribuição à medicina no município. Este ano, a homenageada foi a Dra. Cristiane Pankievicz, ginecologista e obstetra, que atua em Araucária desde 1991. “Homenageamos a Dra. Cristiane pois ela está aqui desde 1991, já trabalhou na rede pública e hoje atua na Clínica IMA. É uma profissional muito atuante e reconhecida pelos pacientes”, destacou o presidente da AMA.

Emocionada, a Dra. Cristiane agradeceu a homenagem e relembrou o início de sua trajetória na cidade. “A primeira pessoa que me recebeu em Araucária e que abriu as portas para mim foi o Dr. Araré. A única palavra que resume esse momento é gratidão. Amo essa cidade, amo trabalhar aqui. Estou surpresa, mas adorei a homenagem”, declarou. Formada no Espírito Santo, a médica fez residência em Belo Horizonte antes de iniciar sua atuação em Araucária.

Durante o evento, o presidente da Unimed Curitiba, Dr. Rached Hajar Traya, ressaltou o compromisso da instituição com o município. “Ter esse evento é muito mais do que confraternizar, é reafirmar o nosso comprometimento com a medicina. Aqui em Araucária há exemplos belíssimos de profissionais de valor, que fazem da medicina um verdadeiro sacerdócio”, afirmou. Ele também adiantou planos para o futuro: “Tem sido muito gratificante ver a adesão e a procura pelos serviços da Unimed Araucária. No futuro, planejamos trazer uma unidade hospitalar da Unimed para o município”.

O Presidente da Associação Médica do Paraná (AMP), esteve presente no evento e destacou o papel dos médicos para a comunidade, “Ser médico é tudo de bom, só Deus que pode colocar alguém para cuidar da vida do próximo, é um desígnio de Deus. A AMP está muito feliz com a classe médica de Araucária, que é muito unida. Esperamos que Araucária mantenha esse padrão que exerce com respeito, qualidade, com atenção ao paciente.”, afirmou ele.

O presidente do Conselho Municipal de Saúde de Araucária, Nelson Knob, destacou o reconhecimento à categoria. “Fomos agraciados pela AMA com equipamentos eletrônicos que permitem a realização de reuniões e votações online, garantindo a participação de todos os conselheiros. A saúde só funciona com dedicação, e os médicos merecem ser valorizados. O SUS, com certeza, agradece a eles”, disse.

O prefeito de Araucária, Dr. Gustavo Botogoski, reforçou o apoio da administração municipal aos profissionais da saúde. “Hoje é um dia de comemoração, porque celebrar o Dia do Médico é muito importante. Fazemos questão de prestigiar esses profissionais e esperamos poder ajudá-los cada vez mais para que continuem atendendo nossa população com excelência”, declarou.

