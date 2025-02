Associação Reação Periférica e Movimento Cultural ofertam três oficinas gratuitas

Quer aprender tudo sobre o breaking, a famosa dança de manobras acrobáticas improvisadas ao ritmo da música tocada? Ou conhecer as principais técnicas para se tornar um Mc Hip Hop? Ou quem sabe aprender tudo sobre desenho e grafite? Então, se liga nessa oportunidade imperdível!

A Associação Reação Periférica e o movimento Araucária Cultural, em parceria com o Projeto Coletivos e a Fundação Abrinq, estão ofertando três oficinas totalmente gratuitas: “Metodologia Breaking” com o professor Vedan, voltada à jovens a partir de 11 anos e aulas aos sábados, das 9h às 11h; “Desenho e Grafite” com o professor Peri, faixa etária a partir de 12 anos, e aulas aos sábados, das 14h às 16h; e “Mc Hip Hop” com o professor Mangaba, a partir de 11 anos, com aulas nas quartas-feiras, das 19h às 21h.

Conteúdos

A oficina de breaking terá entre os conteúdos uma Introdução ao Top Rock, Foot Work (trabalho com os pés), Frezzes (poses acrobáticas), Power Moves (movimento de poder). Na oficina de desenho e grafite os alunos aprenderão sobre o desenho básico e terão uma introdução ao grafitti; e na oficina de Mc Hip Hop, os jovens vão aprender sobre a história do hip hop, técnicas de métricas e flow, introdução ao uso do microfone, composição e gravação de música, gravação de videoclipe e apresentação ao vivo.

Todas as oficinas serão ministradas na sede da Associação Reação Periférica, que fica na Rua Che Guevara, 264, no Jardim Israelense. As inscrições para o curso de breaking podem ser feitas pelo fone (41) 99663-0039; desenho e grafitti pelo fone (41) 99670-0226; e oficina de Mc Hip Hop pelo fone (41) 99884-8541.

Edição n.º 1453.