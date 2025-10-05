Uma das datas mais esperadas pela criançada é o dia 12 de outubro. Muito mais do que ganhar presentes nesse dia, elas querem brincar, se divertir e viver momentos alegres. A AMAI- Associação de Moradores dos Jardins Arco-Íris e Israelense, se mobiliza todos os anos para proporcionar isso às crianças, através da realização de uma super festa.

Nesta edição, o evento conta com a parceria da Associação Reação Periférica e Associação Never Alone – Escola de Esportes e acontece no dia 11 de outubro (sábado), a partir das 14h, no campinho da comunidade, que fica na Rua Che Guevara, 264.

A festa contará com apresentações de artistas locais, entre eles: Duda Vieira (sertanejo), Edy Junior e Fael (sertanejo), João Nogueira (sertanejo), Hydra Cosplay, Diego Soker (rap/drill), Conexão Ocaida (rap), ARP Crew (hip hop infantil) e Artilheiro QNG (rap/trap). Também haverá cama elástica, camarim de pintura, gincanas, distribuição de doces e outras brincadeiras para os pequeninos.

ARRECADAÇÕES

O evento está se aproximando e a AMAI precisa de contribuições para que tudo ocorra conforme o planejado. Toda ajuda será bem-vinda, e pode ser em forma de doações de doces, pipocas, refrigerantes e ingredientes para o preparo de um bolo, ou através de PIX nas chaves CNPJ 60.312.785/0001-60 (Reação Periférica) ou 21.557.188/0001-43 (AMAI).

Para contribuir com a festa das crianças, basta entrar em contato pelos fones 99769-6321 (Cris da associação), 99663-0039 (Diego da Reação Periférica) e 99162-8074 Roberto da Never Alone), todos com DDD 41.

