Atendimento da UBS Boqueirão será transferido por conta de reforma

A partir do dia 3 de janeiro de 2023 a Unidade de Saúde Dom Inácio Krause, no bairro Boqueirão, entrará em um importante período de reforma e ampliação. Por esse motivo, o local ficará fechado a partir do dia 28 de dezembro e o atendimento será transferido para o prédio do Centro de Enfrentamento e Combate ao Coronavírus (CECC) anexo ao antigo NIS. A UBS CSU será a referência para o atendimento odontológico.







No dia 27 de dezembro (terça-feira) acontecerá a mudança dos móveis e equipamentos para o novo local de atendimento, por conta disso, as consultas agendadas para esse dia serão reagendadas. Nesta data, os pacientes que necessitarem de algum tipo de atendimento ou procedimento devem se direcionar a qualquer uma das Unidades de Saúde vizinhas.

Serviço

O novo endereço da UBS Boqueirão será: Rua Dr. Guilherme Correa da Mota, 55.

A obra

A Unidade Básica de Saúde Dom Inácio Krause no Boqueirão será inteiramente reformada e ampliada, passando de uma área de 475 m² para quase 1.000 m². O projeto, realizado pela Secretaria Municipal de Planejamento (SMPL), prevê a criação de espaços externos agradáveis para permanência e espera de atendimento, priorizando a qualidade e modernização dos ambientes para os usuários e servidores.

A Unidade contará com mais 7 consultórios, totalizando 17 para atendimento das equipes multiprofissionais, além dos médicos clínicos gerais, generalista, cirurgião dentista, enfermeiro, farmacêuticos e outras categorias técnicas. Além disso, contará com salas para atendimentos das carteiras de serviços: sala de vacinação, farmácia, coleta de materiais, curativos entre outros.

O projeto prevê ainda uma grande recepção e amplas áreas de espera para oferecer mais conforto aos usuários da unidade. Novas instalações sanitárias com fraldário também estão previstas.