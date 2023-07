Athletico Paranaense será o primeiro adversário do Patriotas na 3ª fase do Paranaense Sub20

Jogando pela última rodada da segunda fase do Campeonato Paranaense Sub20 o Patriotas venceu o Iraty por 4X0 no último domingo (23/07) e confirmou sua classificação em 1º lugar no Grupo G, com 13 pontos. Na primeira etapa o time fez seis jogos, conquistando 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota e somando 14 gols marcados e apenas 4 sofridos.

Os gols que confirmaram o Quadricolor do Ganchinho na liderança do grupo foram marcados pelos jogadores Marcos Adriel, Ícaro, Bahia e Ítalo.

Na terceira fase o Patriotas está no Grupo K, juntamente com o Athletico Paranaense, Maringá e Foz. No Grupo L estão as equipes do Coritiba, Paraná, Londrina e Operário. Todos irão se enfrentar em turno e returno dentro dos grupos e os dois melhores colocados de cada um se classificará para as semifinais.

O primeiro jogo do Patriotas na 1ª rodada da 3ª fase será contra o Athletico, no sábado (29/07), às 15h30, no Centro de Treinamento Alfredo Gottardi (CT do Caju), em Curitiba. “A equipe está bem entrosada e todos os atletas estão em perfeitas condições de jogo e focados. Esperamos fazer uma boa partida”, disse Jadir Setti, diretor executivo do Patriotas.

