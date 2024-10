Atleta araucariense busca patrocínio para competições

A paixão pelo esporte é admirável, e esse amor se torna ainda mais surpreendente quando vemos uma criança se dedicando em ser cada vez melhor na modalidade que escolheu. Esse é o caso do araucariense Matheus Henrique Fonseca, mais conhecido como Matheuzinho, que com apenas 12 anos, está criando uma história de muitas vitórias no jiu-jitsu, sendo um atleta referência no Paraná.

Matheus conta que seu interesse pela luta começou aos 9 anos quando um amigo de escola começou a praticar e ele decidiu acompanhá-lo. Por um ano, frequentou um projeto em Curitiba, mas logo após veio para Araucária e se matriculou na Academia Dom Fight, onde é treinado pelo professor Marcos Rosales.

O atleta começou a competir oficialmente há 2 anos, e já conquistou um total de 59 medalhas. Atualmente, ele está na faixa amarela com preto, e para conseguir um melhor desempenho no jiu-jitsu, Matheuzinho também pratica o wrestling, uma luta greco-romana. Durante a tarde, ele estuda no Colégio Estadual Professora Helena Wysocki, e de segunda a sábado, se dedica aos treinos de jiu-jitsu, a partir das 19h30.

Ele ainda comenta que conquistou medalhas em todas as competições do jiu-jitsu, menos no Pan Kids Championship e no Campeonato Europeu, sendo seu objetivo atual competir em ambas. “Quando eu conquistar esse sonho, quero ser campeão mundial em todas as faixas”, diz o atleta.

Toda competição tem uma tensão antes e durante a disputa, e no jiu-jitsu não é diferente. Matheus diz que a música é um fator importante na sua preparação antes de uma luta. Ele comenta que gosta de sentir a vibe e a adrenalina da música e em seguida entrar para competir. O professor Marcos e o pai relatam que estão sempre preparando psicologicamente Matheus, da melhor forma possível.

Admirado com a determinação do filho, o pai relata que na maioria das vezes Matheuzinho prefere ir treinar jiu-jitsu, do que ficar em casa jogando vídeo game ou até praticar outros hobbies. Ele ainda diz que desde o momento em que o filho decidiu ser profissional na luta, por vontade própria, começou a fazer dieta para melhor seu condicionamento físico, além de querer ir dormir e acordar cedo.

Quase todos os finais de semana, Matheus participa de uma competição. O pai explica que a família inteira o acompanha com entusiasmo de casa, sempre torcendo muito. Desde o início, o atleta recebeu um grande apoio de seus pais, que financiam todas as despesas que precisa, desde a alimentação diária e nutricionista, a taxa de inscrição dos campeonatos e viagens, incluindo passagem e hospedagem para competir em outras cidades e estados. E é para ajudar a família com estas despesas que Matheuzinho precisa de patrocinadores.

Pessoas ou empresas interessadas em patrocinar o atleta podem entrar em contato pelo fone/WhatsApp (41) 99605-1188, ou pelo Instagram @matheuzinhobjj_.

Edição n.º 1438. Victória Malinowski.