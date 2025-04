Atleta de powerlifting de Araucária conquista título no Campeonato Paranaense

Cada gota de suor, cada treino intenso e cada obstáculo superado valeram a pena para a atleta araucariense de Powerlifting Fabi Mello. Nos dias 12 e 13 de abril ela conquistou o 2º lugar no Campeonato Paranaense de Powerlifting, durante a Expofit, um evento multiesportivo que aconteceu no pavilhão do Parque Barigui, em Curitiba.

Fabi pratica esse esporte há cerca de 1 ano e meio e já vem conquistando títulos importantes. Recentemente ela também competiu no Campeonato Brasileiro da modalidade, que aconteceu em Navegantes (SC), onde conquistou a 6ª colocação.

“O Powerlifting é um esporte de levantamento de peso que reúne três exercícios em uma mesma competição: agachamento, supino e levantamento terra. Cada atleta entra no tablado três vezes em cada exercício e a maior carga válida levantada é somada para se obter o resultado final”, explica a atleta.

A competição é dividida entre masculino e feminino e subdividida por peso corporal. Atualmente Fabi disputa na categoria até 69kg e no Paranaense que disputou nos dias 12 e 13 ela fez um total de 340kg levantados. “Eu sou estudante de Educação Física, trabalho e treino na academia Golden Rule, e sou treinada pela atleta e treinadora Paula Borges, de Uberlândia (MG)”, conta.

A próxima competição da araucariense será o Campeonato Estadual de Powerlifting, que acontecerá em novembro e valerá vaga para o Campeonato Nacional.

