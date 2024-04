Atleta de tiro prático Diego Bittencourt conquista ouro no Campeonato Pernambucano

O araucariense Diego Bittencourt, atleta de tiro prático, acaba de conquistar medalha de ouro no Campeonato Pernambucano da modalidade de IPSC. Ele pratica o esporte há mais de 10 anos e já é detentor dos títulos de campeão regional de Atibaia, campeão brasileiro em 2021 e bi-campeão paulista nos anos de 2021 e 2022. Diego mora no bairro Costeira e também é proprietário do Clube de Tiro de Araucária, localizado na área rural de Lagoa Grande.

Para aqueles que ainda não conhecem, a modalidade de tiro prático já vem sendo incorporada ao esporte mundial com grande reconhecimento. O Brasil é o número 1 no ranking mundial pelo segundo ano consecutivo. Os atletas utilizam armas de fogo (arma curta – revólver, pistola e arma longa – rifle, carabina, espingarda) com o fim de executar tiros de papel sem formato humano e em alvos metálicos montados aleatoriamente em “pistas de tiro”, seguindo sempre as regras de segurança e as regras internacionais dessa modalidade esportiva (IPSC). A modalidade IPSC é a mais praticada no mundo, porém existem diversas outras como a olímpica, onde o Brasil teve a sua primeira medalha de ouro em uma Olimpíada realizada na Antuérpia, Bélgica, em 1920.

“Com controle pelo Exército Brasileiro e regulamentado pela Confederação Brasileira de Tiro Prático, o esporte não é perigoso, como muitos acreditam, pois os atiradores devem estar preparados tecnicamente e psicologicamente para o envolvimento com armas, considerando a segurança em primeiro lugar, apenas com o objetivo de atingir os alvos, prática essa realizada em lugares totalmente seguro e certificados pelos órgãos responsáveis (Exército Brasileiro, Polícia Civil, Bombeiros, meio ambiente entre outros)”, ilustra o atleta.

Diego começou a praticar tiro prático em São Paulo, mudou para aquele estado com 22 anos, em busca de trabalho. “Sempre trabalhei na área corporativa, em grandes empresas, inclusive em 2019 recebi uma proposta para trabalhar em uma empresa em Araucária. Foi então que decidi me tornar um empresário e escolhi a região de Araucária, que eu já conhecia por meio de alguns membros da minha família, para abrir meu próprio negócio. Abri o clube de tiro e hoje tenho excelentes planos para a cidade, onde futuramente seremos um dos maiores centros desportivos do país”, afirma.

Ele sempre fala com entusiasmo do tiro prático, tanto que pretende tornar Araucária sede de um campeonato brasileiro. “A ideia é realizar uma competição com quatro dias de provas, reunindo cerca de 500 atletas, e aproximadamente 1.500 pessoas, movimentando não apenas o setor esportivo, mas a economia local, gerando novos empregos”, conta.

O atleta também relata as dificuldades inerentes à sua carreira esportiva, como uma lesão no joelho que teve em 2023, durante a 1ª etapa do Campeonato Brasileiro. “Tive rompimento do meu ligamento e do meu menisco durante uma queda. Tudo isso para assegurar a segurança na pista de tiro. Para que não tivesse quebra de ângulo, eu fui lá e sacrifiquei meu joelho. Passei por um ano de reabilitação, fisioterapia e outros tratamentos. Fazia exatamente um ano da minha cirurgia e voltei a competir logo agora, sendo campeão pernambucano. Foi muito gratificante, já estou treinando bastante para trazer mais títulos para Araucária” promete.

Diego está se preparando para disputar a próxima etapa do Campeonato Paulista, que deverá ocorrer no final de abril, e também para a próxima etapa do Campeonato Brasileiro, previsto para maio, em São Paulo.