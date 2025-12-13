No sábado, 06 de novembro, o atleta José Roberto Lambari conquistou pódio no “Circuito da Lua Cheia”, realizado em Colombo. Ele concluiu com sucesso o percurso de 8km e ficou em 1º lugar na categoria. “O percurso era de asfalto e paralelepípedo, com bastante subidas, que me fez lembrar o Desafio da Manoel Ribas. Felizmente, conclui dentro daquilo que treinei e fiz o meu melhor. Dessa vez os velhinhos deixaram e eu fiquei em primeiro”, comemorou o atleta.

No domingo, 30 de novembro, Lambari havia participado da corrida do Material Bélico, realizada na área Militar do Bacacheri, e ficou em 3º na faixa etária. “Participamos em dois atletas de Araucária, o Valdelicio ficou em 2º lugar geral nos 5 kms e eu em 3º na faixa etária de 65/69 anos. O trajeto teve estradão e mata, e alguns pontos meio cascudos”, disse.

Lambari participará de mais uma corrida antes de encerrar a temporada de 2025: os 10 kms na “Chácara da Bolinha Trail In Motion 15”, aos pés do Pico do Paraná, em Campina Grande do Sul. A prova acontece no próximo domingo (14) e terá um nível de dificuldade mais acentuado, com trilhas bem técnicas e morro acima.

“Essa prova vai ser de lascar, mas estou confiante de que na última corrida do ano vai dar tudo certo, e com a ajuda de Deus e a força de todos que me apoiam vou conquistar mais este troféu”, confia

