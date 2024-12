Atletas araucarienses conquistam 13 medalhas no Paranaense de Jiu Jitsu

Atletas de Araucária se saíram muito bem na 4ª e última etapa do Campeonato Paranaense de Jiu-Jitsu 2024, realizado no sábado (23/11), no Ginásio Tarumã, em Curitiba. O evento foi organizado pela Federação de Jiu-Jisu do Paraná – FJJPR e reuniu mais de 1.300 competidores de todas as idades.

O time araucariense participou da competição com 18 atletas e conquistou 13 medalhas, sendo 5 de ouro – Alfeu de Paula, Pedro Henrique, Laura Vitória, Nicoly Schnorr e Renato Ferri; 5 de prata – Matheus Tinfer, Gustavo Mel, João Vítor, Alex de Paula e Maike Junior; e 3 de bronze – Estevan de Oliveira, Felipe Vieira e Arthur Barboza.

Também fizeram ótimas lutas, porém não conseguiram pódio, os atletas Pietro Silvério, Matheus Henryque, Gabriel Felipe, Juan Marcos, Juliana Coelho e Daniel Lima.

Edição n.º 1443.