Atletas conquistam troféus em prova virtual Niver Run São Paulo

A pandemia não intimidou os atletas araucarienses José Roberto Lambari e Guilherme, que não deixaram de correr e nem de participar de provas, mesmo que no formato virtual. Recentemente eles conquistaram troféus na prova Niver Run São Paulo. Lambari ficou em 1º na categoria 60 a 64 anos, percursos de 5km e 10km. Guilherme foi o 2º colocado na faixa etária de 25 a 29 anos, no percurso de 21km, e apesar de não ter ficado entre os primeiros colocados, teve uma excelente performance no percurso de 50km, os quais percorreu em dois dias.

Os atletas se inscreveram, cada um fez a sua quilometragem e tempo e depois enviou para a equipe organizadora. “É claro que a gente gostaria de correr em provas de rua, mas o importante é que mesmo na pandemia, não estamos parados, continuamos a nos exercitar. Aproveito também para agradecer a todas as pessoas que estão sempre me incentivando. E parabenizo o jovem Guilherme, que representou muito bem a cidade de Araucária”, disse Lambari.

