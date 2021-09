Atletas da Equipe Rodrigues concluíram com sucesso o Desafio 100 dias

Foto: divulgação

Após três meses de treinos intensos, os atletas da Equipe Rodrigues encerraram com sucesso no último domingo, 29 de agosto, o Desafio 100 Dias. Eles foram provocados a completarem provas de 10km, 21km ou 42km e tiveram exatamente 100 dias para se prepararem. “A ideia era incentivá-los a evoluírem e não ficarem parados, principalmente em época de pandemia e frio, situações que interferem muito em nossos treinos. Com encontros semanais, incentivo, conselhos, treinos longos nos finais de semana, acompanhamento da professora Mery nos educativos, alongamentos e planilhas, fomos avançando aos poucos, até chegar ao grande dia”, disse Hailton Rodrigues, mentor da equipe.

A prova oficial aconteceu na estrada da Lagoa Grande, área rural de Boa Vista, e foi o momento de cada atleta mostrar na prática sua evolução e superação. A expectativa era grande, por isso a organização se preocupou em fazer um evento bem organizado e digno, para atletas que se dedicaram muito a chegar a esse nível. “Queríamos que eles corressem tranquilos e felizes, para colocar em prática tudo que conseguiram absorver de conhecimento em 100 dias de treinos”, explicou Hailton.

Ao todo, 61 atletas se inscreveram e tiveram que definir qual distância iriam correr, 100 dias antes da prova, para que pudessem focar os treinos nos percursos específicos. “Admiro muito cada um deles, sei o malabarismo que fizeram para encaixar um horário para treinar. Nossa equipe é composta por pessoas comuns, pais de família, mães, avós, trabalhadores que cumprem sua missão durante o dia ou a noite, e ainda conseguem treinar. Fica aqui minha admiração por todos os nossos bonitos e bonitas, vocês arrasaram nessa prova”, parabenizou Rodrigues.

Ele agradeceu à Prefeitura de Araucária, à Guarda Municipal, Departamento de Trânsito, secretarias de Esporte e Lazer e de Agricultura. “Agradecemos também a todas as empresas que nos apoiaram nesse evento, e a nossa equipe de apoio durante a prova, formada por amigos e atletas da nossa equipe”.

Vencedores

10 Km – Masculino

1º lugar – Sebastião

2º lugar – Wagner Tiago

3º lugar – Igor

4º lugar – Washington

5º lugar – Marcos

6º lugar – Edison

7º lugar – Luan

8º lugar – Marcio

9º lugar – Anderson

10º lugar – Elizeu

10 Km Feminino

1º lugar – Sol

2º lugar – Serli

3º lugar – Andréia

4º lugar – Sandra

5º lugar – Elizangela

6º lugar – Elenice

7º lugar – Thais

8º lugar – Fabiana

9º lugar – Joselia

10º lugar – Eluany

21 Km Masculino

1º lugar – Toninho

2º lugar – Wilson

3º lugar – Wagner Rodrigues

4º lugar – Cristian

5º lugar – Eudes

6º lugar – Marcio Castro

7º lugar – Rafael Melo

8º lugar – Miro

9º lugar – Thiago

10º lugar – André

11º lugar – Roselio

12º lugar – Everton

13º lugar – Erondi

14º lugar – Rogerio (Gaúcho)

15º lugar – Edinaldo

16º lugar – Ileandro

21 Km Feminino

1º lugar – Zenilda

2º lugar – Rosinha

3º lugar – Joseane Morosini

4º lugar – Adrian

5º lugar – Viviane

6º lugar – Gloria

7º lugar – Alcinéia

8º lugar – Dirce

9º lugar – Brenda

10º lugar – Kelly Bento

42 Km Feminino

1º lugar – Josiane Cortes

2º lugar – Meri

3º lugar – Juliane

42 Km Masculino

1º lugar – Alexandre

2º lugar – Eduardo Maia

3º lugar – Adriano

4º lugar – Jair

5º lugar – Alessandro

6º lugar – Edmilson

7º lugar – Paulo

8º lugar – Fábio

9º lugar – Odair Ribeiro

10º Caio

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1277 – 02/09/2021