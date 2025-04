Atletas da Equipe Rodrigues conquistam pódios no Circuito Angeloni

Mais uma etapa do Circuito Angeloni de corridas foi cumprida com sucesso pela Equipe Rodrigues. A prova aconteceu no domingo (06/04), na cidade de Tubarão (SC), e reuniu um número expressivo de participantes. A equipe participou com nove atletas e todos eles conquistaram pódios.

No percurso de 10 km, o atleta Toninho foi vice-campeão geral da prova, Meri ficou em 5º lugar geral, Glorinha foi a 1ª colocada na categoria e Hailton 2º lugar na categoria. No percurso de 5 km, os atletas Sol, Zenilda e Eduardo foram campeões; Jocilei ficou em 3º e Willian em 2º, todos nas suas respectivas categorias.

“Corremos lá em Tubarão e foi espetacular, o percurso e o clima ajudaram muito. Eu fiz uma boa prova, porém com um tempo superior a outras que já fiz. Mas só pelo fato de competir no geral com atletas talentosos, de idades diferentes, me senti na elite. Fiquei muito feliz com meu resultado, porque quando faz o que gosta, e faz bem feito, é muito gratificante. A equipe estava lá em peso, e o incentivo de todos foi muito importante”, disse Meri.

Para a atleta Zenilda, a prova estava muito bem organizada, com um percurso muito bom. “Fiquei muito feliz com o meu desempenho, e de todos os amigos da equipe que participaram, em especial da minha mãe, a Glorinha, que no auge dos seus 71 anos, continua correndo e com muita saúde, graças a Deus”, declarou.

Toninho fez o tempo de 32”32 no percurso de 10 km. Ele também elogiou o trajeto, parcialmente plano, e o clima favorável. “Esse circuito é disputado por vários atletas da elite catarinense e fiquei muito feliz com meu desempenho, pois venho fazendo uma boa sequência de treinos”, afirma.

Edição n.º 1460.