Atletas de Araucária já estão faturando medalhas no Paraná Combate

Uma das competições mais importantes do Estado, o Paraná Combate, começou nesta quarta-feira (12/10) em Londrina e vai até domingo (16). Araucária está participando com uma delegação de 44 atletas nas modalidades de judô, karatê, capoeira e jiu jitsu, nas categorias juvenil e adulta. A equipe do judô já garantiu medalhas: o atleta Douglas Silva conquistou uma de prata e bronze para as atletas Sahra Salvani e Maria Santos.



O Paraná Combate reúne 2,4 mil pessoas, das quais 1,7 mil são atletas que disputam 10 modalidades de combate: boxe, capoeira, jiu jitsu, judô, karatê, kickboxing, kung fu, muay thai, taekwondo e wrestling. Quatro modalidades estão dentro do programa olímpico, com foco em Paris 2024. São elas: judô, wrestling, taekwondo e boxe. A realização é do Governo do Estado, por meio da Superintendência Geral do Esporte, com apoio das federações de lutas e da Fundação de Esportes de Londrina.



Texto: Maurenn Bernardo