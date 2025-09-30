Os atletas do Clube de Xadrez de Araucária participaram no sábado (20/09) de uma das etapas do Circuito SESC de Xadrez, que aconteceu na cidade de Paranaguá. A competição é realizada em várias cidades do Paraná e no final do ano premia os três melhores atletas de cada categoria com troféus e vagas para o Festival Paranaense de Menores.

O professor Poul destaca que os atletas mandaram muito bem, trazendo para Araucária 12 medalhas: 6 de ouro, 2 de prata e 4 de bronze. “A conquista deles reforça mais uma vez o potencial do xadrez em nossa cidade”, afirma. Confira os medalhistas.

Maria Tereza Kopp:
campeã sub-12 feminino
Heloísa Butkowski:
campeã sub-10 feminino
Kesya Menezes:
campeã sub-16 feminino
Julia Avelar:
campeã sub-14 feminino
João Vitor:
campeão sub-16
Leonardo Avelar Junior:
campeão sub-10
Pietra Trzaskos:
vice-campeã sub-14 feminino
Luis Vicente:
vice-campeão sub-12
Luiz Otávio:
3º lugar sub-18
Eduarda Schwebel:
3º lugar sub-12 feminino
Renan Inácio:
3º lugar sub-14
Maria Maju:
3º lugar sub-14 feminino

O Clube de Xadrez de Araucária, junto com a ASPMA e com apoio da Secretaria de Esportes e Lazer (SMEL), agradece a todos os atletas pelos resultados conquistados. Para mais informações sobre as aulas no Clube, entre em contato pelo whatsapp (41) 99595 7316, falar com o professor Poul.

Edição n.º 1484.