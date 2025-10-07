A equipe de Karatê de Araucária foi destaque na fase final do Campeonato Paranaense, realizada em Londrina nos dias 27 e 28 de setembro. O grupo conquistou 21 medalhas: sete de ouro, cinco de prata e nove de bronze, mostrando toda a força da modalidade no Município.

A competição reuniu os melhores atletas do estado após três etapas classificatórias em cada região. Com uma grande atuação, a equipe araucariense aguarda a divulgação do resultado final por equipes, que ainda não foi divulgado pela Federação Paranaense de Karatê, entidade organizadora da competição.

CONFIRA OS MEDALHISTAS

Nicolas H. – bronze cadete -63kg
Otávio – ouro no sub 21 e prata no sênior +84kg
Wesley – bronze no sub 21 -84kg
Wellington ouro no sub 21 e bronze no sênior -84kg
Júlia – prata no sub 21 -61kg
Raquel – bronze sênior -55kg
Melissa – ouro no sub 21 e ouro sênior +69kg
Nyonara – bronze sub 21 -50kg
Thalia – bronze sub 14 +47kg
Jhon – bronze cadete +70kg
Aaron – prata kata sub 14
Moisés – ouro kata cadete
Safira – prata cadete -54kg
Esmeralda – bronze sub 14 +47kg
Maria Beatriz -bronze junior -53kg
Joel – prata master +84kg
Henry Aellos -ouro Kata master
Anderson Silva – ouro cadeirante

