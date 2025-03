Atletas do King Of Fight brilham no Campeonato Dojo Handar e já miram o Paranaense

No último sábado, 16 de março, 21 atletas da equipe araucariense King Of Fight Taekwondo Team, enfrentaram um grande desafio no Campeonato Dojo Handar. O evento contou com o apoio da Federação Paranaense de Taekwondo e teve como palco o Ginásio do Tarumã, em Curitiba.

Para os lutadores, foi um dia repleto de emoções, onde cada um entrou no tatame com garra, coragem e o desejo de dar o seu melhor. “Entre momentos de tensão, sorrisos, lágrimas e abraços de apoio, 14 atletas conquistaram medalhas, um reflexo do esforço e da dedicação nos treinos. Muito mais do que os resultados, cada um demonstrou crescimento, superação e amor pelo taekwondo, mostrando que o verdadeiro valor do esporte está na jornada de cada competidor”, afirma o responsável pela equipe.

Cada atleta se destacou em sua categoria, e ainda que o troféu coletivo não tenha vindo, o verdadeiro triunfo foi a evolução de cada lutador, que agora segue com foco total no próximo grande desafio: o Campeonato Paranaense. “Com a experiência adquirida e o espírito de superação ainda mais forte, todos já estão se preparando para elevar ainda mais o nível e buscar novos pódios. O ano está apenas começando, e esses atletas já mostraram que têm força para ir ainda mais longe!”.

Durante o evento, os professores receberam homenagem devido ao desempenho dos atletas e pelo trabalho que vem fazendo em Araucária.

Os medalhistas desta competição foram Davi Lucca Marchese Rodrigues, Arthur Inácio Santos da Silva, Miguel Lorenzzo Guidete Ferreira de Lima, Adryan de Amaral da Silva, Sophia Emanuelle Gomes de Oliveira, Isabella Louise Prado dos Santos, Kayky Dias Bernardo, Guilherme Lourenço Fragoso, Yasmin Rodrigues de Almeida Miranda, Caroline Inês Dias da Silva, Flávio Inácio da Silva, Gilnei Aparecido Soares Fragoso, Claudir Taborda e Fernando Augusto Bernardo Balbino.

Edição n.º 1457.