Atletas locais participaram da 5ª Corrida Portonave de Navegantes

No domingo, dia 18 de fevereiro, atletas da Equipe Amigos de Araucária participaram da 15ª Corrida Portonave na cidade de Navegantes, em Santa Catarina. A prova já é tradicional na região e nesta edição reuniu mais de 1.500 participantes da região do Vale do Itajaí e de outras cidades da região Sul. Os atletas disputaram nas distâncias de 5 e 10 km.

A corrida se diferencia das demais porque seu trajeto é todo na areia da praia e esse ano os participantes ainda enfrentaram algumas dificuldades extras como a maré alta e a areia muito fofa, fato esse que causou um desgaste significativo e afetou a performance de todos. A largada foi realizada às 6h, para evitar a exposição dos atletas ao sol forte que costuma fazer na região nesse período.

Os araucarienses obtiveram excelentes resultados na corrida, mostrando que o Município possui atletas de alto nível. Segundo o grupo Amigos de Araucária, Wisnei foi vice-campeão da corrida, mas por uma falha na organização o mesmo foi desclassificado. Os demais resultados ficaram assim: Grilo em 5º no geral, Mariane em 8º no geral e em 1º na categoria, Luzimar em 3ª na categoria 60 a 65 anos, Renato em 2º na categoria. Os demais atletas ficaram muito próximos de conquistarem pódio na prova.

A equipe Amigos de Araucária agradece o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SMEL e aproveita para convidar todos araucarienses a participarem dos seus treinos, que acontecem diariamente, a partir das 18h, no Centro de Treinamentos do Parque Cachoeira.

