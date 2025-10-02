No próximo final de semana, um super culto será promovido no auditório da UNIFACEAR. Realizado pela Primeira Igreja Batista de Curitiba, através do Ponto de Conexão Araucária, o encontro será no sábado, 11 de outubro, às 19h.

Essa será a terceira celebração que os fiéis realizam no local. As outras edições, que ocorreram no dia 30 de agosto e 20 de setembro, foram um sucesso entre a comunidade cristã e reuniram um público significativo. A organização convida toda a comunidade a participar do culto, que possui entrada gratuita.

Quem for de carro poderá usar o estacionamento que fica em frente à faculdade. O estabelecimento fez uma parceria com os organizadores do culto, saindo pelo valor de apenas R$10,00 no PIX ou dinheiro.

A UNIFACEAR está localizada na Avenida das Araucárias, porém, a entrada para o auditório fica do outro lado da quadra, na Rua Luis Franceschi, 538. Para acompanhar as informações deste e de outros cultos, basta seguir o perfil do Instagram @pibcuritiba.araucaria ou o Facebook PIB Curitiba – Ponto de Conexão Araucária.