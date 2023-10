Aulão rosa na Praça da Bíblia reforçou a importância da prevenção contra o câncer de mama e de útero

O final de semana foi repleto de ações em Araucária, em alusão ao mês de conscientização sobre o câncer de mama e útero, Outubro Rosa. Uma delas foi o aulão rosa com o professor Jeferson (Jeh), promovido pela Academia Estação Fit, que aconteceu no domingo (29/10), na Praça da Bíblia. Apesar da chuva, muitas pessoas atenderam ao convite e foram até a praça dançar em prol de uma excelente causa.

A presidente da ONG EVA, Adri Ribeiro, falou sobre os cuidados que as mulheres devem ter com relação ao câncer de mama e reforçou a importância do autoexame, explicando como e quando o mesmo deve ser feito. Pacientes oncológicas também foram convidadas a dar seus relatos sobre como descobriram a doença e como está sendo o processo de tratamento. “Foi um momento de aprendizado e, é claro, de muita energia positiva e alegria contagiante durante a nossa aula de dança”, comentou o professor Jeh

O aulão rosa contou ainda com algumas brincadeiras para descontrair os participantes e uma demonstração de óleos essenciais que trazem inúmeros benefícios para o bem-estar, feita por uma aluna da academia. Ao final, todos curtiram uma saborosa mesa de frutas oferecida pela Estação Fit.