Babá Cidinha faz vakinha para pagar cirurgia renal de urgência

A babá Aparecida Pereira da Silva Lourenço, 51 anos, mais conhecida como Cidinha, Cidoca ou tia Cida, está na fila do SUS desde setembro de 2022 aguardando por uma cirurgia de retirada de pedras nos rins. A espera tem obrigado ela a conviver com dores intensas, que já estão comprometendo sua qualidade de vida. O rim esquerdo de Cida tem uma pedra de aproximadamente 5 cm e a única alternativa é cirúrgica.







“Além de obstruir o rim e provocar dores intensas, o cálculo ainda causa infecções que não conseguem ser curadas com antibióticos. A dor é paralisante e muitas vezes não consigo sequer comer ou dormir. Minha filha mais nova depende apenas de mim e está cada dia mais difícil trabalhar para sustentar a casa”, lamenta.

Desde setembro a babá relata que está vivendo a base de remédios para dor e antibióticos, enquanto espera na fila do SUS, sem previsão alguma de quando será chamada. “A resistência aos antibióticos está aumentando e minha função renal diminuindo. Preciso fazer a cirurgia para retirar esse cálculo antes que a situação seja irreversível e eu perca o meu rim. A dor é insuportável, tenho tido crises renais com bastante frequência e o que mais me preocupa é que a fila do SUS é gigantesca. Já fui parar na UPA várias vezes e em três delas fui encaminhada para o Hospital Angelina Caron, em Curitiba, mas chegando lá, me mandaram pra casa por falta de vaga”, disse.

Cida cansou de esperar pela cirurgia e decidiu criar uma vakinha virtual para tentar levantar o valor necessário para realizar o procedimento, algo em torno de R$20 mil. A partir de agora, ela conta com a solidariedade das pessoas para acabar com sua luta. “Tenho fé que vou conseguir superar mais esse desafio com a ajuda de todos”, acredita.

O link da vakinha para ajudar a babá Cida é o https://www.vakinha.com.br/3375480. O pagamento pode ser feito via PIX, na chave 3375480@vakinha.com.br. Mais informações poderão ser obtidas pelo fone (41) 99953-9908.