A juventude da Conferência São João Paulo II – SSVP (Sociedade de São Vicente de Paulo) realizará o Segundo Baile de Máscaras, evento organizado com a proposta de arrecadar fundos e ampliar a atuação juvenil da instituição no município. A iniciativa busca promover um espaço de encontro, convivência e participação dos jovens ligados à entidade.

O baile será realizado no dia 7 de fevereiro, a partir das 18h, na Capela Nossa Senhora Aparecida – Fonte Nova, localizada na Rua Sergipe, nº 643. A programação prevê recepção dos participantes entre 18h e 19h, seguida por um momento de animação das 19h às 20h. A pista de dança será liberada das 20h às 21h. Entre 21h e 22h ocorrerá o desfile e a competição da melhor máscara, com premiação em dinheiro.
Durante o evento, haverá praça de alimentação com itens comercializados a preços acessíveis. A competição de máscaras integra a proposta da noite ao estimular a criatividade e a participação dos jovens, além de promover interação entre os presentes.

A entrada será mediante a doação de um quilo de alimento não perecível ou um kit de higiene pessoal. A organização informa que o baile tem caráter católico e será realizado em espaço pertencente à Igreja Católica, orientando que máscaras e trajes estejam de acordo com o ambiente e com o respeito ao local. Também há recomendação para o uso de máscaras em estilo gala, priorizando elegância e criatividade, em conformidade com o espaço religioso.

“O evento é apresentado como uma oportunidade de convivência entre jovens e de fortalecimento dos vínculos comunitários, alinhado às atividades desenvolvidas pela SSVP em Araucária”. afirma a organização.

Edição n.º 1501. Maria Antônia.