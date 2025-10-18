Neste sábado, 18 de outubro, as protetoras independentes realizarão mais uma Feira de Adoção de animais. Desta vez acontecerá em um aviário, localizado em frente à Matergi, na Avenida Archelau de Almeida Torres, no bairro Iguaçu.

O evento será das 10h às 15h. Nesta edição, estarão disponíveis mais de 50 filhotes para adoção, que foram resgatados nas últimas semanas. Eles foram encontrados abandonados em plantações, valas ou nas ruas.

As protetoras também pedem ajuda da população com doações de cobertores velhos, caminhas, roupinhas, ração e materiais de limpeza.