Motoristas que passaram pelo km 164 da Rodovia do Xisto (BR-476) nas últimas semanas, perceberam a presença de um pórtico e devem estar se perguntando qual a finalidade do equipamento. Trata-se de uma balança de pesagem instalada na rodovia, próximo à entrada de Guajuvira, que entrará em operação após fevereiro de 2026, mediante liberação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

A Via Araucária, concessionária que administra o trecho, explicou que o equipamento já teve seus sistemas homologados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

Paralelamente, o Instituto de Pesos e Medidas (IPEM) realiza o processo de validação e aferição do equipamento, etapa que antecede o início da operação e é obrigatória para garantir a conformidade metrológica do sistema.

A estrutura da balança consiste em um pórtico dotado de tecnologia de pesagem em movimento, com sensores capazes de identificar o peso entre eixos, o Peso Bruto Total (PBT), além de altura e largura dos veículos. O sistema também conta com câmeras para reconhecimento de placas e outros dispositivos de monitoramento.

“Todos os veículos que trafegarem pelo trecho passarão pelo pórtico. No entanto, a aferição de peso será realizada exclusivamente em veículos comerciais, conforme a regulamentação vigente. A implantação do sistema tem como objetivo reforçar a segurança viária, preservar o pavimento e garantir o cumprimento da legislação de transporte de cargas”, afirma a concessionária.

Edição n.º 1496.