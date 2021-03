Bandidos fazem família refém em assalto, trocam tiros com a PM e um morre no confronto

Compartilhe esta notícia:

Uma família de Araucária viveu momentos de terror na noite desta segunda-feira, 23 de março, durante um assalto, Dois bandidos invadiram a casa, no bairro Campina da Barra, fizeram todos reféns, roubaram vários eletrônicos e depois fugiram sentido Curitiba, onde entraram em confronto com a Polícia Militar, e um deles acabou morrendo. A ocorrência começou por volta das 21 horas, quando a PM patrulhava pela rua Minas Gerais e foi abordada por um cidadão. Este informou que na Rua das Flores tinha acabado de ocorrer um roubo e que dois indivíduos haviam fugido em um veículo Fiat Palio Weekend cinza, sentido Jardim Roma. Por se tratar de uma área de divisa com Curitiba, a PM se deslocou até o limite com o bairro Caximba, próximo à ponte do Rio Barigui, e após alguns minutos no local, acabou se deparando com o veículo dos bandidos.

Quando viram a viatura, eles aceleraram, desobedeceram a ordem de parada e fugiram em direção a Curitiba, em alta velocidade. Uma perseguição se iniciou, até que em determinado momento, o carro dos bandidos acabou colidindo contra a lateral de um veículo Honda City, ainda assim, eles persistiram na fuga. Alguns quilômetros à frente, o motorista do Palio se perdeu, rodou na pista e parou em uma área de mata. Os dois ocupantes do veículo fugiram a pé. A PM tentou abordá-los, e mas eles acabaram disparando quatro tiros contra a contra a equipe, que acabou revidando. Após a troca de tiros, os bandidos continuaram em fuga, pularam o muro de uma propriedade particular, se embrenharam em uma área de mata densa e extensa.

Demais equipes da 2ª Cia da PM de Araucária, viaturas da Rocam, do 17º BPM e viaturas do 13º BPM estavam no apoio da ocorrência, fazendo buscas, mas devido as condições do local, naquele momento, não conseguiram localizar os autores do roubo. Mais tarde, a equipe da Rocam, que permaneceu fazendo buscas na região, acabou visualizando dois elementos com as mesmas características. Na tentativa de abordagem, os dois dispararam contra os policiais e houve uma intensa troca de tiros. Um dos bandidos foi atingido e entrou em óbito. O outro, muito provavelmente ferido, conseguiu fugir.

O veículo Fiat Palio, usado pela dupla, estava com alerta de furto e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia. Nenhum refém ficou ferido durante a ação dos bandidos.