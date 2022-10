Bandidos rendem clientes e fazem a limpa em tabacaria no Capela Velha

Imagens de câmeras de segurança registraram a ação de bandidos na noite deste quinta-feira, 6 de outubro, durante um assalto à uma tabacaria na avenida dos Pinheirais, no bairro Capela Velha.

Pelas imagens é possível ver quando um carro branco estaciona em frente ao estabelecimento e dele descem quatro pessoas, três homens e uma mulher. Eles rendem os clientes que estavam do lado de fora e obrigam a funcionária do local a franquear-lhes o acesso ao interior da loja.

A maioria dos bandidos estava armado, sendo que parte do armamento era de calibre longo. Por vários minutos, os assaltantes ficam dentro da tabacaria e fazem a limpa no estoque. Levam desde acessórios para o consumo de narguilé, até bebidas destiladas. Celulares e um notebook também foram roubados.

Caso você tenha conhecimento de pessoas vendendo acessórios para narguilé com origem duvidosa, entrem em contato com a Polícia Militar pelo 190 ou com a Guarda Municipal pelo 153.