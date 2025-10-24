Guilherme Alves, barbeiro e proprietário da GB Barbearia Araucária, está participando de um concurso para barbeiros. O jovem empreendedor está concorrendo para ser classificado para a semifinal do Barone Visage Challenge, que acontecerá nos dias 27 e 28 de outubro, em Curitiba.

Antes disso, ele precisa da ajuda da população para uma votação que está acontecendo no perfil do Instagram do Senhor Barone. Para ajudá-lo, basta votar na enquete na opção que mostra @guikrlx, perfil do Instagram de Guilherme. As 5 pessoas mais votadas estarão no palco do concurso.

Guilherme explica mais detalhes sobre a votação em um vídeo publicado em seu Instagram. Você também pode conferir outras informações sobre o concurso no perfil @senhorbarone.