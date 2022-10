Bares e restaurantes para curtir um bom Happy Hour em Araucária

Quer curtir aquele Happy Hour com os amigos depois do trabalho? O Jornal O Popular separou uma lista de estabelecimentos com promoções, desde combos e lanches a cervejas e chopes para você curtir independente do dia!

MR HOPPY

Com menos de 4 meses de inauguração, o Mr Hoppy faz promoções de segunda a domingo:

– Segunda: Combo Mr. Hoppy R$35

– Terça: 2 chopes R$18 (até 20:30)

– Quarta: Batatas especiais por R$15

– Quinta: 2 chopes (de vinho ou vinho branco) R$22

– Sexta: Régua de Pilsen P R$40 / G R$50

– Sábado: drinks R$22

– Domingo: 2 chopes R$20 / Batatas especiais R$15

Endereço: Av. Archelau de Almeida Torres, 374 – Centro

Horário de Atendimento:

Segunda a Quinta – 17h30 às 23h30

Sexta e Sábado – 16h à 01h

Domingo – 15h às 23h

Instagram: @mrhoppyaraucaria

BREJAS E BIRRAS

Todos os dias, a Brejas e Birras entrega promoções de Happy Hour, que vão de R$25 a R$30 nos combos, além dos chopes e baguete do dia, de terça a domingo. Nas quartas-feiras, o Chopp Pilsen de 440ml fica por apenas R$6.

Endereço: Av Archelau de Almeida Torres 119 – Centro

Horário de Atendimento:

Terça a sábado – 08h às 23h

Domingo – 11h às 23h.

Instagram: @brejasebirraspub

GASTROBAR ARMAZÉM 39

Além de boa gastronomia e muita música ao vivo, o Armazém 39 promove o Happy Hour nas quartas-feiras, com 2 chopes a R$16.

Endereço: Rua Gabriel Campanholo, 39 – Estação

Horário de Atendimento: Quarta a sábado – 19h às 00h

Instagram: @armazem.39

ESPETINHOS CURITIBA

O Happy Hour do Espetinhos Curitiba é válido das 18h às 20h30 e possui um cardápio com diversas opções de chopes, cervejas e, é claro, muito espetinho.

Telefone: (41) 3406-4666

Endereço: Av Archelau de Almeida Torres, 1099

Horário de Atendimento:

Terça – 11h às 19h

Quarta a sexta – 11h às 20h30

Sábado – 10h às 20h

Domingo – 9h às 12h30

Instagram: @espetinhoscuritiba_araucaria

BAR E COSTELARIA ONZE&ONZE

Todo mês o bar divulga uma promoção especial que varia de acordo com a época, e são divulgadas pelo Instagram da costelaria (@costelaria1111) onde, além das promoções, ainda são publicadas as novidades e crescimento do comércio.

Endereço: Av. Dr. Victor do Amaral, 1111 – Shopping Central

Horário de atendimento:

Sexta e sábado – 18h às 23h

Domingo – 11h às 15h

Instagram: @costelaria1111