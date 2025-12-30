Após sete dias internado na UTI do Hospital do Trabalhador, morreu nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, 30 de dezembro, Bruno Barreto Schafer, de 30 anos. Ele estava hospitalizado desde o dia 23 de dezembro, quando sofreu um grave acidente enquanto se deslocava de bicicleta em Araucária.

Segundo informações repassadas pelo pai da vítima, o acidente ocorreu por volta das 16h45, na Rua Albino Ferreira. Bruno descia a via de bicicleta quando colidiu com um veículo que estava estacionado. Ele estava sozinho no momento do ocorrido. O atendimento foi realizado pelo Corpo de Bombeiros no local, e em seguida ele foi encaminhado ao Hospital do Trabalhador, onde permaneceu internado na UTI até não resistir aos ferimentos. A causa da morte foi traumatismo craniano decorrente do acidente.

Além das circunstâncias do acidente, a morte de Bruno repercutiu fortemente no meio cultural de Araucária. Baterista da banda Insecta, ele era conhecido por sua atuação como agitador cultural e por seu envolvimento com o rock underground e a música autoral. Ao longo dos anos, dedicou-se a reunir bandas, organizar apresentações e fortalecer espaços para artistas que tinham pouca visibilidade na cena musical local.

Desde a confirmação do falecimento, músicos e bandas da cidade têm prestado homenagens a Bruno, conhecido entre amigos e colegas como “Brunão”, em reconhecimento à sua trajetória e à contribuição deixada para a cultura independente do município.

Atualização: o velório de Bruno acontece a partir das 22h30 desta terça-feira, 30 de dezembro, e segue até às 10h desta quarta-feira (31), na Capela Nossa Senhora Aparecida, que fica na Avenida das Araucárias, 248, no bairro Barigui. Já o sepultamento está marcado para às 11h no Cemitério do Umbará, em Curitiba