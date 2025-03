Bazar Beneficente dos Vicentinos será entre 11 e 14 de março

A Sociedade São Vicente de Paulo convida toda população de Araucária para mais uma edição do seu tradicional bazar beneficente, que neste mês de março acontece entre os dias 11 e 14, das 9h às 17h, no Salão Paroquial do Santuário Nossa Senhora dos Remédios.

Para as pessoas que pretendem renovar seu guarda-roupa gastando bem pouco, o bazar terá peças a partir de 3 reais, e para facilitar o pagamento, serão aceitos cartões, dinheiro ou ainda dá para pagar no PIX. Os organizadores pedem que as pessoas colaborem levando sacolas para carregar suas compras.

O Salão Paroquial do Santuário fica na Rua Prof. Júlio Szymanski, 46, no Centro.

Edição n.º 1455.