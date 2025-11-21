No próximo sábado, 22 de novembro, a família do pequeno Brian realizará um bazar beneficente, cuja renda será utilizada para o tratamento do garotinho. O evento acontecerá das 9h às 17h, na rua das Cerejeiras, n° 621, próximo ao novo Condor do bairro Capela Velha.

O público poderá desfrutar de uma variedade de roupas masculinas, femininas, infantis e calçados em excelente estado de conservação. Serão várias peças a partir de R$5,00. Além disso, também haverá venda de pastéis. Para acompanhar mais sobre esse e outros eventos, além de acompanhar a rotina do Brian, basta seguir o Instagram @opequeno.brian.

RELEMBRE A HISTÓRIA

Aos 7 meses de vida, a família do Brian descobriu que o pequeno possuía uma condição genética rara e grave chamada Miopatia Centronuclear, que afeta diretamente os músculos, limitando sua capacidade de realizar funções básicas, como respirar e se alimentar sem auxílio.

Após passar sete meses internado na UTI e realizar quatro cirurgias, Brian agora mantém seu tratamento em casa, com apoio de uma equipe de saúde e da família. Ele depende de respiração por aparelhos, alimentação por sonda e monitoramento constante para viver com segurança, conforto e qualidade de vida.

Edição n.º 1492. Victória Malinowski.