O menino Samuel Henrique Vieira dos Santos, é o primeiro bebê nascido em Araucária em 2026, ele nasceu no dia 1º de janeiro, às 13h27, pesando 3.510 gramas, em parto normal, no Hospital Municipal de Araucária (HMA).

De acordo com o pai, a chegada do bebê foi uma surpresa, já que a data provável do parto era 17 de janeiro. “Não esperávamos que ele viesse nessa data, foi uma surpresa para nós. Quando o segurei pela primeira vez, senti muita emoção”, contou.

Para a família, o nascimento de Samuel logo no primeiro dia do ano representa renovação, esperança e muito amor, marcando o início de um novo ciclo.

O bebê Samuel e a mãe, Jaqueline, estão bem de saúde e seguem recebendo os cuidados necessários.