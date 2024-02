Biblioteca de Araucária reabrirá em novo endereço e irá realizar Feira de Troca de Livros

Com uma nova casa para chamar de sua, a Biblioteca Pública de Araucária (BIPA), reabrirá nesta sexta-feira, 23 de fevereiro.

Antigamente, sua localização ficava ao lado do Mercado Municipal, na Rua Profª Kazimiera Szymanski, no Porto das Laranjeiras. Agora, o BIPA está localizado na Rua Alfredo Parodi, 427, no Centro, ao lado do Centro Médico de Araucária.

“Pedimos desculpas à população pela demora na mudança, mas estamos preparando o espaço com muito carinho para que seja um ambiente mais adequado e acolhedor para suprir as necessidades de nossos leitores”, explica a coordenação da biblioteca.

Feira de Troca de Livros

Além disso, a Biblioteca Pública de Araucária irá realizar uma super Feira de Troca de Livros, para iniciar o ano com casa nova e com o pé direito. A feira irá iniciar na segunda-feira, 26 de fevereiro, e será finalizada no sábado, 02 de março.

No evento, os leitores poderão trocar seus livros que não são abertos há um tempo, por outros que foram selecionados pelo BIPA.

A feira é aberta para o público, e os livros apresentados para troca deverão estar em bom estado, já que serão avaliados pela equipe da biblioteca. Pode ser trocado qualquer gênero literário, desde autoajuda, até literatura infantil e outros. Para cada livro apresentado para realização da troca, o leitor escolherá outro disponível na feira e de sua preferência.

Horário de funcionamento

De segunda a sexta-feira das 08h às 17h. Aos sábados das 08h às 12h. Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo telefone/WhatsApp no número (41) 3614-7639.