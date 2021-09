Bicicletário do Parque Cachoeira será reaberto no próxima semana

Bicicletas são emprestadas para os frequentadores do Parque Cachoeira. Foto: Carlos Poly

O bicicletário do Parque Cachoeira, que estava fechado desde o início da vacinação drive thru contra a Covid 19, será reaberto no próximo final de semana. O fechamento ocorreu por medidas de segurança, para evitar o trânsito de bicicletas, devido à movimentação de veículos no parque.

Segundo a Secretaria de Esporte e Lazer (SMEL), o empréstimo de bicicletas ocorre todos os dias. De segunda a sexta-feira, o horário será das 17h às 20 horas e aos sábados e domingos, das 15h às 18 horas. O uso das bicicletas é gratuito e o interessado precisa apenas realizar um cadastro rápido, fornecendo um documento de identificação com foto.

O bicicletário conta com 30 bicicletas para adultos e 20 para crianças de até 12 anos. O empréstimo para crianças será realizado somente com a presença de um adulto responsável.

O usuário tem o tempo de uma hora para passear pelo parque. Esse tempo poderá ser ampliado apenas se não houver mais pessoas aguardando para utilizar a bicicleta. A implantação do bicicletário contou com a colaboração da Secretaria de Meio Ambiente.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1279 – 16/09/2021