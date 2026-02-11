O clima de Carnaval já tomou conta de Araucária, e a cidade se prepara para mais uma edição do AngustiFolia. O bloquinho, conhecido por reunir cultura, alegria e público de todas as idades, sai às ruas no próximo dia 15 de fevereiro, domingo de Carnaval, com concentração marcada para às 14h, na Praça São Vicente de Paulo (Praça do Teatro).

Criado para celebrar a arte, a convivência e a leveza, o AngustiFolia nasceu quase como um manifesto bem-humorado em uma cidade que já foi vista como “sem Carnaval”. Hoje, o cenário é outro: a folia cresce a cada ano e conquista famílias e amigos.

Em 2026, o evento chega ainda mais especial. O bloquinho abre oficialmente a segunda parte do Festival Gralhada VII, unindo duas forças da cena cultural local em uma programação que promete dose dupla de animação. A proposta é misturar linguagens, públicos e estilos em um domingo marcado por cores, sons e muita energia positiva.

A organização reforça que a festa é para toda a família e convida o público a entrar no clima: vale resgatar aquela fantasia guardada, apostar nas roupas mais coloridas e se jogar na criatividade.

SERVIÇO

AngustiFolia + Festival Gralhada VII (2ª parte)

Data: 15 de fevereiro (domingo de Carnaval)

Horário: 14:00

Local: Praça São Vicente de Paulo (Praça do Teatro)

