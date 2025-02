Bloquinho de Carnaval AngustiFolia do projeto AJA acontecerá no dia 28 de fevereiro

A segunda edição do bloquinho de Carnaval da Associação Juventude Araucariense (AJA) está chegando com muita diversão e folia. O bloco AngustiFolia acontecerá no dia 28 de fevereiro, sexta-feira, às 15h. O nome do projeto é uma homenagem ao pinheiro Araucária, em um trocadilho com seu nome científico, Araucaria angustifolia.

Na edição anterior, o trajeto teve início em frente à Prefeitura de Araucária e terminou no Parque Cachoeira. Neste ano, o percurso será menor, com concentração na Praça do Tayrá e destino ao parque.

Um animado concurso de fantasias será realizado, dividido em duas categorias: “Mais Criativa ou Elaborada” e “Mais Bem-Humorada”.

A participação no bloquinho é gratuita e aberta ao público de todas as idades. As inscrições devem ser feitas presencialmente no dia do AngustiFolia. O regulamento do concurso de fantasias estará disponível nas redes sociais do projeto AJA: Facebook Juventude Araucariense e Instagram @juventudearaucariense.

Edição n.º 1452. Victória Malinowski.