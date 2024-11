Bombeiros encontram corpos de homens desaparecidos na Represa do Passaúna

O Corpo de Bombeiros encontrou na manhã desta quinta-feira (28/11), os corpos dos dois homens que estavam desaparecidos nas águas da Represa do Passaúna desde a manhã de quarta-feira (27). Izael Policarpo Junior, de 33 anos, e Paulo Henrique Bezerra, de 26 anos, eram vigilantes de uma empresa terceirizada da Sanepar e faziam uma ronda no local, quando o barco em que estavam, virou.

Um dos corpos já foi retirado das águas e os bombeiros trabalham com bastante dificuldade para fazer a retirada do segundo corpo.

As buscas haviam sido intensificadas nesta quinta, com ajuda de um Sonar, um aparelho especializado para buscas em fundo do mar, que foi importante para a localização dos corpos. A área de busca era extensa e a profundidade, a falta de visibilidade, a direção do vento e a correnteza, foram fatores que dificultaram bastante o trabalho dos bombeiros.

Relembre o caso

Na manhã de quarta-feira, populares ouviram gritos vindos da represa e quando foram conferir, visualizaram apenas a ponta de um barco que havia afundado. Na chegada do Corpo de Bombeiros à represa, os socorristas encontraram um celular e um colete salva-vidas ao perceberem que a busca seria bastante complexa, acionaram o Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST).

Foram cerca de 24 horas de buscas, contando com mergulhares especialistas aplicando várias técnicas de mergulhos, apoio de drones da Sanepar e o auxílio do Sonar.