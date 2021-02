Bombeiros perdem ferramentas, moradores encontram e devolvem

Compartilhe esta notícia



Os moradores foram convidados a visitar o quartel e receberam um café da

manhã e presentes das guarnições

O Corpo de Bombeiros perdeu um martelete Bosch e a serra sabre Milwaukee durante o atendimento de uma ocorrência no Jardim Tupy. São equipamentos relativamente caros e de extrema necessidade para operações de resgate. O fato aconteceu no dia 23 de janeiro, por volta das 21h30, quando os bombeiros foram acionados para atender uma ocorrência de atropelamento na rua Prímula. Após o atendimento e durante o deslocamento de retorno ao quartel, a tampa traseira de uma das viaturas abriu (fato comprovado por relatos colhidos posteriormente) e duas ferramentas acabaram caindo na via pública, algumas quadras depois.

Após dar falta dos equipamentos, as guarnições de Araucária passaram a divulgar o ocorrido em mídias sociais e distribuir panfletos com as características das ferramentas. Rapidamente a notícia se espalhou e duas pessoas entraram em contato com os bombeiros para avisar que haviam encontrado o martelete e a serra. “As ferramentas foram encontradas e devolvidas pelo senhor José Aparecido Rufino e pelo pastor Edson de Carvalho, pessoas honradas e de boa índole, que passaram a ter a gratidão e admiração de todos os bombeiros”, comentou a corporação.

Como forma de agradecimento, eles foram convidados para um café da manhã no quartel e ganharam um presente adquirido pelas guarnições. “Foi uma retribuição ao gesto de demonstração de civismo, bondade e respeito ao próximo. Aproveitando a oportunidade, agradecemos também a toda a comunidade araucariense, que foi fundamental para que a informação chegasse ao seu destino e as ferramentas fossem recuperadas”, pontuou o CB.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1249 – 18/02/2021