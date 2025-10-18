Até às 17h deste sábado, 18 de outubro, as unidades básicas de saúde de Araucária estão abertas para que os moradores possam colocar em dia o seu calendário vacinal.

A ação acontece em todas as UBSs, tanto na área urbana quanto rural e a convocação para crianças, adolescentes e adultos! Tem vacina pra todo mundo.

Além das vacinas normais do calendário, também estão disponíveis àquelas de prevenção a febre amarela e sarampo, conforme a necessidade de cada caso.

Além da vacina, a criançada também poderá ter aquele encontro bacana com o Zé Gotinha. Convocado para fazer hora-extra neste sábado, ele percorrerá várias UBSs, seguindo o cronograma abaixo.

08h50 – UBS Dr. Sílvio Skraba (Industrial)
09h30 – UBS Valmir Hervis (Califórnia)
10h – UBS Nossa Senhora de Fátima (Vila Angélica
10h30 – UBS Padre Francisco Belinowski
11h – UBS Paulo Reis (Estação)
11h30 – UBS Dom Inácio Krause (Boqueirão)
13h30 – UBS São Francisco de Assis (CSU)
14h – UBS Araucária (CSA)
14h20 – UBS Alceu do Vale Fernandes (Costeira)
15h – UBS Santa Mônica
15h30 – UBS Shangri-lá
16h – UBS São José (Tupy)