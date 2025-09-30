A Copa do Mundo do Araucária Clube de Campo (ACC) chegou ao seu final no domingo (21/09) e o grande campeão da 9ª edição foi o Brasil, que goleou o Uruguai por 4X0. Os organizadores mencionam que foi uma final inesquecível, com a presença maciça dos torcedores e a festa da premiação.

Antes do jogo decisivo, o público acompanhou o jogo festivo entre filhas e esposas dos atletas, e em seguida o jogo preliminar da final, entre as seleções Estrelas do ACC X Capinzal, com vitória do ACC por 8X2.

O Brasil, que fez uma excelente campanha, confirmou seu favoritismo. O time terminou a fase de classificação em 1º lugar com 16 pontos, nas quartas passou pela França, nas semifinais eliminou a Inglaterra, e venceu a final. Já o Uruguai terminou a primeira fase em terceiro com 14 pontos, nas quartas eliminou a Dinamarca, nas semifinais eliminou a Argentina, e perdeu a final.

O jogo foi apertado até os 16 minutos do segundo tempo, quando Padilha abriu o placar para o Brasil. O Uruguai se lançou ao ataque, porém levou o segundo gol aos 18 minutos com Lucas Periquito e o terceiro aos 19 minutos com Murilo. Para finalizar com chave de ouro, Cabelo fechou o placar aos 23 minutos, chegando à marca de 13 gols no campeonato, se tornando artilheiro e eleito o craque desta edição.

Além dele, o jogador Murawski, da Inglaterra também fez 13 gols e empatou como artilheiro, e o goleiro menos vazado foi James Kimberly, do Brasil. Confira os melhores da Copa.

Edição n.º 1484.