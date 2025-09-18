A 9ª edição da Copa do Mundo do Araucária Clube de Campo (ACC), um dos torneios mais tradicionais da cidade, terá sua final neste domingo (21/09), às 11h, entre duas seleções sul-americanas: Brasil X Uruguai. Esta será a primeira vez que os dois times disputam o título, após passarem por semifinais eletrizantes.

O Uruguai superou a equipe favorita ao título, a Argentina, enquanto o Brasil mostrou muita garra e eliminou a Inglaterra, garantindo sua vaga na grande final. Após um desempenho abaixo das expectativas em 2024, a seleção brasileira se reergueu e quer consolidar sua recuperação com a conquista do título.

Brasil X Uruguai: final da 9ª Copa do Mundo do Araucária Clube de Campo será domingo (21)
Foto: Divulgação

A Copa do Mundo do ACC começou em 22 de março e reuniu 10 equipes: Alemanha (campeã de 2024), Argentina, Inglaterra, Espanha, França, Dinamarca, Itália e Holanda, além das duas finalistas Brasil e Uruguai.

Segundo os organizadores, há uma grande expectativa em torno da final, com promessa de emoção, festa e arquibancadas cheias. A entrada para o público é gratuita, mas não será permitido o acesso com bebidas. Para maior comodidade dos torcedores, o Clube de Campo oferece lanchonete e estacionamento grátis.

Os vencedores e os craques do campeonato receberão troféus e medalhas e a premiação será feita durante um almoço por adesão (não obrigatório para quem quiser apenas acompanhar a final e a festa). A festa do título acontece no salão principal do Clube de Campo, com música ao vivo. Acompanhe a programação.

Programação Final

Domingo (21/09)
8h – Abertura dos portões
9h – Jogos das estrelas femininas do ACC
10h – Estrelas ACC X Sporting Capinzal
11h – Final entre Brasil X Uruguai
12h30 – Início do almoço
14h – Premiação
15h- Festa com música ao vivo

O Araucária Clube de Campo está localizado no Caminho dos Tropeiros – na área rural de Rio Abaixinho. Mais informações podem ser obtidas no Instagram @araucariaclubecampo.