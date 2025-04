Braspol celebra 35 anos com jantar e agradece pessoas que compareceram

A Braspol Araucária realizou no dia 15 de março, um jantar em comemoração aos 35 anos de sua fundação. O evento aconteceu no Rancho Scherreier, na área rural de Guajuvira, e contou com a presença de aproximadamente 100 convidados.

O Presidente da Braspol Araucária, André Luiz Dreveniak, agradeceu a presença de todos, em especial aos parceiros que colaboraram com o evento: Marcos Selenko – Selenko Personalizações; Jair Mattielo – Vinhos e Mimos; Marcos Zesutko – Witamy; Ernani e Silvane – Casa Dom Wagnerów; e Célia e Mauro – Bar do Binhara. A cobertura fotográfica da celebração foi realizada pela empresa Take 11, com participação artística dos músicos da Glamour Musical.

Durante a celebração, pessoas foram homenageadas por contribuírem com a Cultura Polonesa e com a Braspol de Araucária: Aníbal Adão Wilinski – ex-presidente; Wilson Luiz Sobânia – ex-presidente; Luiz Gustavo Botogoski – prefeito e conselheiro; Célia Soczek – presidente do Grupo Wesoly Dom; Angela Wilinski – programa Hora Polonesa; e Gláucio Karas – Secretário de Cultura e Turismo.

Além deles, também compareceram ao evento a secretária de Saúde Renata Botogoski; secretário de Governo Edilson Roberto da Silva; secretário de Agricultura João Paulo Druszcz; diretora geral da Secretaria de Gestão de Pessoas Margarete Ines Hass Druciak; diretor administrativo financeiro da Cohab Wilson Luiz Sobânia; e o presidente da Loja Maçônica de Araucária Maurício Correa da Silva.

André fala das expectativas para esse ano com os próximos projetos, vislumbrando o crescimento e aumento no número de associados da Braspol. “Queremos trazer outros projetos como aulas de polonês, oficinas de gastronomia, artesanato, palestras e eventos culturais. Também lançamos nosso Clube de Benefícios, onde o sócio contribuinte da Braspol tem desconto nas empresas parceiras”, explica.

Para saber mais sobre os projetos da Braspol, basta seguir o Instagram @braspol_araucaria ou acessar o site www.braspolaraucaria.org.

Edição n.º 1458. Victória Malinowski.