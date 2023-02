Brechozeiras promovem mais uma edição da Feira Expo Moda Sustentável no domingo (12)

Em tempos de crise, comprar em brechós é sempre uma ótima opção de economia, não é mesmo? Isso sem contar a excelente oportunidade para garimpar itens diferenciados e únicos, como peças esgotadas, coleções passadas, artigos vintage, que não são mais produzidos. Além, é claro, de ser divertido fugir do que as vitrines oferecem, tornando seu guardarroupa muito mais estiloso e personalizado.

Comprar roupas em brechós também é bastante vantajoso do ponto de vista financeiro. O mesmo produto, à venda em uma loja tradicional, pode custar até 100% a mais em relação ao valor praticado pela feira. E para que você possa usufruir de todas essas vantagens, as brechozeiras de Araucária vão promover mais uma edição da Expo Moda Sustentável – Feira ao Ar Livre, que acontecerá no domingo (12/02), das 10h às 17h30, na rua Ceará, 74, em frente ao Ginásio Joval de Paula Souza, no Parque Cachoeira.

Vários brechós da cidade irão participar do evento e vender roupas de adulto e infantil, calçados, brinquedos e acessórios, com preços bastante acessíveis. “Teremos muitas peças disponíveis, todas higienizadas e selecionadas com muito cuidado. Venham aproveitar esta oportunidade!”, convida Sueli Dolinski, proprietária do Brechó da Su.