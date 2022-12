Ieu ansim nunca fondo um camarada briguento, que querendo arumar confuson, se bem que ieu sempre aruma umas confuson mais sendo por pura iguinorânça, mas iéstas confunson non sendo coisa agressiva, pelo contrário, sendo coisa das inocente mesmo!!! E ansim falando de inocente, ieu até achando que as briga que ieu teve até hoje na vida foron tudo por pura inocência, mais iéu também non sendo daqueles banana que non encaron a briga, ah, ieu sendo santinho só até a hora da provocaçón mais quando sangue subindo na cabeça me segure, me segure, me segure, e por favor non me solte pra que ieu non apanhe tanto!!! Ieu se alembra do tempo da escolinha, a piazada me provocaron falando coisa feia da minha mãe. E mexeu com mãe mexeu com a alma, ieu non permite que ningué, fale mal da minha mãezinha, coitada!!!! Bem, nem tom coitada ansim, iéla iera uma daquelas que sempre me ensinarom a non correr das confuson. Minha Mamai sempre falava pra ieu despois de uma estripulia, se você correr vai apanha!!! e enton ieu non corria, e apanhava do mesmo jeito. Mais piazada tavon nuns 10, ficaron tudo em volta de ieu, xingando de polaco da nhanha, como se iéles também non fossem polaco da nhanha, ficavon lá me aremededando, guspindo, dando cascudo, ah ieu non aguentei, non aguentei, parti pra cima deles , ah, ieu diverti, iéu diverti, ieu diverti!!!! Enquanto 1 me batia os otros 9 moria de ri. Mas non demorando muito, despois que ieu curando os hematoma, ieu ponhei os 10 pra correr, ieles a pé e iéu de biscleta. Ieu fica se alembrado destas história de provocaçón e pensando, que custando se resolver as coisa nas palavra, na educaçón, quanta gente parte pra ignorança por poca coisa, perde cabeça e fazem cada cagada que só despois vom se arrepender por non terem ponhado as idéia non lugar na hora da confuson. Veja só! outro dia só porque Monza morreu no sinalero, camarada de tráis tascô a mon na buzina, ficô lá gesticulando que nem um loco, mandando sair da frente, mais como que ieu podendo sair de frente se Monza non pegando, mas camarada ficô lá buzinando que enchendo o saco, ah, ieu foi com toda educaçón, saiu do Monza e foi na janela do caro do sujeito e falô bem calmamente com o camarada, enfia este dedo….Bem, foi só iésto dona enfermeira!!!! Aí como dói iésta porada!!!